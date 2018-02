Binnen vijf jaar gaat de helft van alle rechtszaken over online criminaliteit

Dat zegt Bart Jacobs, professor digitale veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, in een gesprek met deze krant. Justitie onderschrijft deze voorspelling.

Justitie in Nederland krijgt het snel drukker met de bestrijding van cybercriminaliteit. In Oost-Nederland pakte het Openbaar Ministerie vorig jaar 45 internetmisdaadzaken op. Daarbij gaat het om Ddos-aanvallen en hacken, zei hoofdofficier John Lucas van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eerder in deze krant. ,,Cybercrime vraagt echter een hele andere aanpak. Het kan zijn dat iemand op een zolderkamertje in ons gebied achter zijn computer zit, maar dat de server in Afghanistan of Pakistan staat en iemand in Zuid-Amerika wordt afgeperst. Daar moeten we grote stappen in gaan zetten om überhaupt greep op deze materie te krijgen.’’

Bewijzen

Tijd om tevreden achterover te gaan leunen is er niet, beseft de politie. ,,We zijn een organisatie die in staat is gebleken om de traditionele criminaliteit aan te pakken, maar nu zullen we ons moeten bewijzen op cybergebied’’, zei hoofdcommissaris Oscar Dros van de politie Eenheid Oost eerder.



Om de bestrijding van cybercriminelen eenvoudiger te maken zijn er sinds deze maand nieuwe richtlijnen ingesteld voor officieren van justitie. Die moeten het makkelijker maken om een straf te bepalen voor vergrijpen als diefstal via internetbankieren. Ook wordt de strafmaat voor zaken als inbreken in een computeraccount met het wachtwoord van een ex-geliefde, of diefstal van gegevens van bedrijven, bijvoorbeeld door een ex-werknemer, duidelijker.



Tot nu toe keek de officier van justitie bij het opleggen van de straf naar de geleden schade, of er slachtoffers waren en naar eventuele jurisprudentie.

