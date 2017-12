Bizar ongeluk met vrachtwagen

De schrik zit er goed in bij transportbedrijf Wezenberg in IJsselmuiden. Directeur Gert Wezenberg krijgt direct na het dodelijke ongeluk op de N377 bij Dedemsvaart, waarbij een een 37-jarige automobilist uit Slagharen om het leven komt, een telefoontje. Het is zijn chauffeur, die tijdig uit zijn brandende vrachtwagen kon springen.