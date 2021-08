Blij, verbijsterd of naar de rechter; organisaties reageren op nieuwe regels

UpdateOrganisaties en brancheverenigingen reageren vanavond op de laatste coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Daarin schetsten de twee kabinetsleden een weg naar het mogelijk loslaten van de coronamaatregelen per november. Waar onderwijsorganisaties blij zijn met het voor hun vervallen van de afstandsregels, is Koninklijke Horeca Nederland woedend over het dicht houden van nachtclubs en discotheken en stapt naar de rechter. De GGD GHOR Nederland vindt de opening van het onderwijs op haar beurt te vroeg komen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spant een kort geding aan tegen de staat om af te dwingen dat nachtclubs en discotheken eerder open kunnen dan het kabinet nu voorstelt. KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt ‘geen enkel begrip’ te hebben voor de coronabesluiten van vanavond. Hij vindt het niet kunnen dat de overheid zijn sector met strenge maatregelen de dupe laat zijn van de virusuitbraak, terwijl bijvoorbeeld in voetbalstadions wel al veel mensen op de tribune mogen zitten.

Discotheken en nachtclubs moeten volgens premier Mark Rutte in elk geval tot 1 november dicht blijven. Willemsen vindt dat veel te lang. Wat hem betreft zouden de clubs voor mensen met een test- of vaccinatiebewijs nu al toegankelijk moeten zijn. Ook wil de horecavoorman af van andere beperkende maatregelen voor cafés en restaurants.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de nachtelijke sluiting en het voornemen van het kabinet om vanaf 20 september een test- of vaccinatiebewijs verplicht te stellen voor gelegenheden waar meer dan 75 personen zijn. Ook de melding dat testen voor toegang op den duur niet meer gratis is, vindt de horeca zorgelijk. Willemsen denkt dat het kabinet hiermee hoopt de druk op te voeren op ongevaccineerden, met name jongeren. Maar het zou de horeca zijn die hiervoor de rekening gepresenteerd krijgt.

Willemsen noemt de boodschap van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge ‘typerend voor het zwalkende kabinetsbeleid’. Hij wijst er nog eens op dat De Jonge nog niet zo heel lang geleden een hele andere koers uitdroeg. De minister zei eerder dat mensen die waren geprikt met het Janssen-vaccin direct een groen vinkje zouden krijgen in de Coronacheck-app. Zo konden ze na hun vaccinatie direct gaan ‘dansen met Janssen’, aldus De Jonge eind juni.

De nachtclubs en discotheken krijgen wel na 1 oktober financiële steun, heeft Rutte toegezegd. Maar Willemsen geeft aan dat hij dat ‘geen geste kan noemen’. Dat is een noodzaak, zo benadrukt hij. Willemsen wil dat er aanvullende steun komt voor veel meer bedrijven dan alleen het nachtleven. Ook voor het toerisme, congressen en evenementen - en daarmee hotels en zalencentra - is de onzekerheid volgens hem groot. Reserveringen blijven uit en de internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort. Ook in deze sectoren mag de steun volgens KHN niet stoppen.

Mbo en hoger onderwijs blij met vervallen afstandsregel, wel kritisch op groepsgrootte

,,Een enorme opluchting”, noemt voorzitter van de MBO Raad, Adnan Tekin, het kabinetsbesluit om de 1,5 meter afstand in het mbo en hoger onderwijs los te laten. Ook Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is blij. Volgens Tekin is het belangrijk dat mbo’s in het nieuwe studiejaar weer ‘normaal beroepsonderwijs’ kunnen bieden, voor de resultaten van de studenten ‘én voor hun welzijn'. Ook Limmen noemt het ‘van essentieel belang’ dat er weer op een gangbare manier onderwijs gegeven kan worden.

Aan het loslaten van de afstandsregels zijn wel voorwaarden verbonden, bleek vanavond. Zo mogen er maximaal 75 mensen in een ruimte samenkomen en moeten er mondkapjes gedragen worden in de gangen. De MBO Raad heeft daar begrip voor. ,,We hebben er steeds op gehamerd dat volledige opening moet kunnen als het verantwoord, veilig en uitvoerbaar is,” aldus Tekin.

De Vereniging Hogescholen zegt zich in te gaan spannen om de aanvullende maatregelen, met name de maximale groepsgrootte, snel weer afgeschaft te krijgen. Premier Rutte zei vanavond dat die regel in de praktijk zal betekenen dat alle onderwijsactiviteiten door kunnen gaan, behalve grootschalige hoorcolleges. Ook de koepel van universiteiten VSNU hoopt dat de maximale groepsgrootte snel weer van de baan is. ,,Een substantieel deel van de hoorcolleges zal door die maatregel online moeten worden gevolgd”, aldus de koepel. ,,Veel studenten zullen daardoor minder fysiek onderwijs krijgen in de eerste fase van het collegejaar.”

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is eveneens kritisch op de groepsgrootte. Voorzitter Ama Boahene: ,,Bij grotere opleidingen komen colleges met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Ook voor die studenten moet er fysiek onderwijs zijn. Er zijn genoeg collegezalen waar dat op een veilige manier kan.”

Poppodia en festivals: wij worden de dupe van ongevaccineerden

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) begint het idee te krijgen dat ‘het probleem van niet-gevaccineerden nu ons probleem wordt’. Er moet meer ingezet worden op het aanmoedigen van vaccineren, vindt directeur Berend Schans.

Demissionair premier Mark Rutte maakte vanavond tijdens een persconferentie bekend dat festivals tot 20 september verboden blijven. ,,Organisatoren, publiek, zelfstandigen en vooral artiesten zijn van die maatregelen de dupe”, vindt Schans. ,,Er moeten gewoon zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Voor mensen die dat principieel niet willen, is dat hun goed recht. Maar ik denk dat er bij sommige mensen ook sprake is van laksheid.”

De VNPF vraagt daarom ook om meer duidelijkheid. ,,Laat als overheid eens wat harder horen: ‘binnenkort kost het je heel veel geld om je te laten testen en nu is het nog gratis’. Dus laat je vaccineren als je dat wilt. Daar moet echt duidelijker over gecommuniceerd worden.”

In het begin waren er ook routekaarten en duidelijke plannen, maar die ontbreken volgens Schans nu. ,,De uitleg van demissionair premier Rutte is erg eigenaardig. Het zou bijna in een scène van Monty Python passen.” De VNPF stuurde op het heropenen van festivals en poppodia per 1 september, maar dat zit er niet in. ,,We gaan het maar weer hebben over de steun voor het vierde kwartaal. Dat is het enige wat we nu kunnen doen.”

GGD vindt dat openen onderwijs te vroeg komt, risico op meer besmettingen

Universiteiten, hogescholen en mbo’s gaan te snel weer open en dat kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen. Dat zegt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van alle regionale gezondheidsdiensten.

De GGD’s hadden liever gezien dat de instellingen pas op 19 september open zouden gaan. ,,Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn inclusief de periode van twee weken immuniteitsopbouw”, aldus GGD GHOR Nederland.

Ongeveer 1,8 miljoen mensen in Nederland zijn nog niet gevaccineerd. ,,Daarbij komen de terugkerende vakantiegangers eind augustus, die ook besmettingen met zich mee kunnen brengen. Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen vervolgens ook weer leiden tot risico op besmettingen buiten het onderwijs”, voegt de GGD-koepel toe.

De gezondheidsdiensten bereiden zich daarom al voor op een nieuwe stijging van het aantal positieve tests, bijvoorbeeld door mensen in te zetten voor bron- en contactonderzoek.

De GGD’en zijn bang dat het loslaten van de 1,5 meterregel in het hoger onderwijs ertoe kan leiden dat mensen ook in de rest van de samenleving ook geen afstand van elkaar meer houden. ,,We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni daarbij nog scherp op het netvlies”, zegt GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet.

KNVB baalt: twee derde capaciteit niet lang te behappen

De KNVB baalt ervan dat de stadions voorlopig voor ‘slechts’ twee derde gevuld mogen zijn. Volgens de voetbalbond heeft onderzoek uitgewezen dat ‘een capaciteit van 100 procent realistisch is’. Volgens de KNVB lijkt twee derde van de bezetting een stap in de goede richting, maar is dat slechts schijn. ,,Met stadions die tot 67 procent zijn gevuld, lijkt het alsof het betaald voetbal weer redelijk als vanouds functioneert, maar dat is niet zo”, aldus een woordvoerder van de bond, als reactie op de vrijdag door het kabinet verkondigde maatregelen.

,,Veel loyale fans hebben de clubs tot dusver door de coronacrisis heen gesleept, maar hun loyaliteit wordt niet beloond zolang niet iedereen het stadion in mag. Een capaciteit van 67 procent is niet kostendekkend; om te kunnen overleven was de bezettingsgraad niet voor niets altijd 100 procent. Zo’n grote en abrupte omzetdaling is in de bedrijfsvoering niet lang te behappen.”

Volgens de KNVB is er voldoende bewijs geweest dat het bezoeken van een voetbalwedstrijd op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is. ,,Er is geen wetenschappelijke basis voor de vastgestelde 67 procent. Met de Fieldlabs is juist onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om veilig wedstrijden te organiseren en de uitkomst daarvan was dat een capaciteit van 100 procent realistisch is”, aldus de woordvoerder.

,,Het publiek zit op een vaste zitplaats in de buitenlucht. Dat feit, samen met de toegangstests en alle door de sector getroffen maatregelen, maakt het bezoeken van voetbalstadions dus veilig en verantwoord. Om die reden wordt in Engeland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland ook met 100 procent publiek gespeeld.”

Het nieuwe seizoen van de Eredivisie is vanavond om 20.00 uur begonnen met Go Ahead Eagles - sc Heerenveen.

