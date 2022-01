Blijdschap over heropening scholen, slot op hoger onderwijs is wel ‘domper’

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen na de kerstvakantie, op 10 januari, weer open kunnen. Middelbare scholen gaan dan ook weer van start, net als de buitenschoolse opvang. Het hoger onderwijs blijft tot 14 januari sowieso dicht. Dan neemt het kabinet een nieuw besluit.

Voorzitter Freddy Weima van de PO-raad zegt: ,,Ik ben blij dat het kabinet heeft besloten dat scholen weer kunnen openen na de kerstvakantie. Samen met klasgenoten naar school gaan is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.” Volgens Weima is het wel tijd voor een langetermijnstrategie voor het onderwijs: ,,Dit is geen houdbare en werkbare situatie voor het onderwijs. Lastminute besluiten zijn niet goed voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. De PO-Raad vraagt het nieuwe kabinet om samen met scholen en schoolbesturen na te denken over hoe we scholen niet onverwacht hoeven te sluiten en hoe maatregelen meer in samenhang met elkaar genomen kunnen worden.”

Ook CNV Onderwijs roept op om in breed verband na te denken over het voorkomen van toekomstige schoolsluitingen. Voorzitter Daniëlle Woestenberg: ,,Na drie ad hoc schoolsluitingen in nog geen twee jaar tijd wordt het hoog tijd voor een meer toekomstgericht beleid. Om het onderwijs duurzaam open te houden, moet de discussie niet meer gaan over scholen open of dicht, maar om de vraag hoe scholen duurzaam open kunnen. Die discussie raakt meer dan alleen onderwijs en moet dan ook breder gevoerd worden.”

De leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn vanaf maandag weer welkom op school.

Ventilatie

Vakbond AOb stelt dat de nieuwe ministers van onderwijs snel aan de bak moeten voor een strategie voor het onderwijs. ,,Onderwijspersoneel met voorrang boosteren, ventilatie op orde. Standaard opschalen van maatregelen bij oplopende besmettingen. Het moet echt strakker georganiseerd worden”, klinkt het.

Ingrid Doornbos, vicevoorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders blijft ook, net als vóór de vakantie, pleiten voor voldoende (directie)personeel, goede ventilatie op alle scholen en het verlengen van de termijn van het Nationaal Programma Onderwijs; een zak met geld voor het wegwerken van corona-achterstanden.

Doornbos: ,,Tegelijkertijd blijven we nog gebonden aan maatregelen en zijn soms lokaal extra maatregelen nodig.” Ze constateert ook dat het voor veel scholen steeds lastiger is om te bepalen welke kinderen kwetsbaar zijn en in aanmerking komen voor noodopvang.

Teleurstelling

In het hoger onderwijs is de teleurstelling groot dat de poorten van de campus dicht blijven, behalve voor tentamens en kwetsbare studenten. ISO-voorzitter Lisanne de Roos: ,,Het nieuwe jaar begint met een flinke domper voor studerend Nederland; het dichthouden van het hoger onderwijs is om moedeloos van te worden. Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat de mentale schade van een lockdown enorm is voor studenten en ook de kwaliteit van volledig online onderwijs laat te wensen over. Toch lijkt het demissionaire kabinet al deze signalen te negeren en blijft het hoger onderwijs dicht, met alle gevolgen van dien.”

UNL-voorzitter Pieter Duisenberg spreekt van ‘een tegenslag voor onze medewerkers en studenten’. ,,Gelukkig kunnen tentamens fysiek doorgaan en blijven de universiteitsbibliotheken open. Daarnaast gaan we zo goed mogelijk proberen het onderwijs online weer vorm te geven. We hopen dat daar snel weer meer mogelijkheden op de campus bij kunnen komen in de komende weken. Op 14 januari wordt de situatie opnieuw bekeken.”

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, laat weten begrip te hebben voor het besluit. ,,Maar we maken ons zorgen over de ingrijpende gevolgen van thuiszitten voor de jongere generaties. We zullen bij de politiek daarom het belang van fysiek onderwijs voor onze studenten met klem onder de aandacht blijven brengen.”

Harde klap

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt de aanhoudende sluiting van het onderwijs zelfs ‘zeer schadelijk voor de mentale gezondheid van studenten’. Voorzitter Ama Boahene: ,,De verlenging van deze lockdown is een harde klap. Dit betekent weer een periode van eenzaamheid, depressieve klachten en concentratieproblemen, zonder duidelijk eindpunt. De veerkracht van veel jongeren is op.”

