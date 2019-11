Bloedbank zet Sint in voor werving donoren

Schuilge­zin Ruinerwold werd opgevangen op vakantie­park in Ruinen: 'De jongeren zorgden met liefde voor Van D.’

12:17 Een deel van het gezin dat een maand geleden werd aangetroffen in een boerderij in Ruinerwold heeft de eerste nacht doorgebracht op bungalowpark Lanka in Ruinen, zo’n vijftien kilometer verderop. Door een steeds groter wordende druk van de media kon het gezin slechts een dag blijven, zegt mede-eigenaar Rob Lehmann tegen het Dagblad van het Noorden.