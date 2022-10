‘Bloederig dood dier’ op straat blijkt toch echt iets anders te zijn

,,We kregen rond 09.00 uur het eerste telefoontje binnen van een melder die een aangereden dier had gezien", vertelt coördinator Petra de Jong. Ze stuurt vrijwilliger José op pad en die treft daar heel wat anders aan. Midden op de weg lag namelijk een gekleurde sjaal. ,,Omdat het vanmorgen heel druk was met auto’s op de weg lukte het niet om te stoppen en is de sjaal blijven liggen”, zegt De Jong.

Zeker vier belletjes

De telefoontjes bleven alleen maar binnenkomen. ,,Anderhalf uur later waren we zeker vier belletjes verder en allemaal ging het hierover. Mensen zeiden echt tegen ons dat het waarschijnlijk een kat was of iets in die geest en dat het heel bloederig was en uit elkaar lag. We zijn toen nogmaals een kijkje gaan nemen want ja als je zoveel meldingen krijgt dan zou het maar zo ook echt kunnen zijn.”