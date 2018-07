Bloedmaan: zeldzaam fenomeen is vanavond te bewonderen

Een maansverduistering zoals we vanavond kunnen zien, is een zeldzaam fenomeen. ,,Een gedeeltelijke maansverduistering is vaker te zien, ongeveer ieder half jaar. Een volledige maansverduistering zoals die van vanavond is echter veel zeldzamer, de volgende is pas in 2022'', legt Harry Buikstra, voorzitter van sterrenwacht De Tweeling in Spijkenisse uit. ,,Normaal gesproken zijn wij gesloten in deze periode, vanavond zijn we speciaal voor het publiek geopend."



Als het weer een beetje meezit en het niet erg bewolkt wordt, is de maansverduistering in het hele land te bewonderen. Het beste kun je gaan kijken op een open plek zoals de polder, het boerenland of het strand. Ook in de stad kun je de maan zien, maar door de bebouwing zal de bloedmaan iets langer op zich laten wachten. Buikstra: ,,De maan komt in het zuidoosten op, dus een strand bij de Maasvlakte bijvoorbeeld is ideaal om naar de verduistering te kijken."