Bloemen en kaarsjes in Lange Leidsedwarsstraat na aanslag op Peter R. de Vries

Jonge vrouw (19) overlijdt paar dagen na zwaar ongeluk in Kaatsheu­vel

5 juli KAATSHEUVEL - De 19-jarige vrouw die vorige week woensdag zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Kegelaar in Kaatsheuvel, is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie desgevraagd.