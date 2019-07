Bloemen op plaats waar Loes (18) uit Epe werd gevonden: ‘Dit is het enige wat ik nog kan doen’

Een man uit de buurt komt deze ochtend wat twijfelend aanrijden. Hij parkeert zijn auto langs de Middendijk in Nijbroek en pakt een bosje kleurrijke bloemen uit zijn auto. ,,Ik had al meer bloemen verwacht, maar iedereen is denk ik nog in shock”, vertelt de buurtbewoner terwijl hij zoekt naar de plek waar Loes op noodlottige wijze om het leven kwam. ,,Zelf heb ik ook geholpen met zoeken. Je doet wat je kan. Het is zo triest dat het op deze manier is geëindigd. Wat als ze niet alleen was? Het heeft eigenlijk weinig zin om dat soort dingen te bedenken.”

Volledig scherm Bloemen op de plek waar het lichaam van Loes (18) uit Epe is gevonden. © Stefan Keukenkamp

Rood-wit lint

Een aantal automobilisten rijdt met gepaste snelheid langs terwijl hij de bloemen tussen twee bomen in het gras legt. Enkel een stukje rood-wit lint denkt nog terug aan het onderzoek van de politie gisteren naar haar dood. Het begint te regenen. ,,Dit is het enige wat ik nog kan doen.”

Medeleven

Burgemeester Hans van der Hoeve van Epe is diep geraakt door het overlijden van de 18-jarige Loes. Dat laat hij via een woordvoerder weten. ,,Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden’’, zegt hij in een statement. Ook burgemeester Jacqueline Koops van Heerde betuigt haar medeleven. Dat doet zij in een tweet. ‘Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen. Heel veel sterkte toegewenst om dit te verwerken.’

Op de voormalige school van Loes, de Noordgouw in Heerde, zijn ze ontdaan. ‘Dit weekend bereikte ons het intens verdrietige bericht dat onze oud-leerlinge Loes van Triest door een noodlottig ongeval is omgekomen. Onze gedachten gaan uit naar de familie en dierbaren van Loes. Wij wensen hen Gods nabijheid en troost toe.’

Vermist

Loes werd sinds zaterdag vermist. Ze was in de nacht van vrijdag op zaterdag naar een feestje in Oene. Ze vertrok daar rond vier uur op een elektrische fiets. Na de vermissing werd een grootscheepse zoekactie gehouden, onder andere met een helikopter, bootjes en op de fiets. Vrienden, bekenden en later ook vreemden gingen in de omgeving van Oene op zoek. Zondag werd het zoeken voortgezet.

Lichaam