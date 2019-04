Bloemencorso trekt 800.000 bezoekers

Mike ging vrienden uitzwaaien maar kwam onder de trein

13 april Als Mike Lingen (23) twee jaar geleden op station Gouda vrienden wil uitzwaaien, belandt hij onder de trein. Zijn leven verandert voorgoed. Ondanks hersenletsel en het verlies van zijn been en oor, is Lingen nu sterker dan ooit. Vandaar dat hij afgelopen week meedeed aan ProRails inmiddels teruggetrokken waarschuwingscampagne. ,,Het is tijd om mijn verhaal positief in te zetten.”