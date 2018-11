Blokkeerfriezen Dokkum voor de rechter: wat gebeurde er ook alweer?

Het begint allemaal bij de landelijke intocht van Sinterklaas, vorig jaar rond deze tijd in het Friese Dokkum. De burgemeester geeft vooraf aan dat het mogelijk is om te demonstreren tijdens de intocht. In de stad wordt een speciaal gedeelte afgezet waar de demonstranten kunnen staan.

Een aantal Friezen krijgt er lucht van, en besluit een paar uur voor de intocht ‘als spontane actie’ om de drie bussen met demonstranten, inmiddels onderweg naar Friesland, klem te rijden. Dat gebeurt midden op de A7 bij Joure, op zo'n 100 kilometer van Dokkum. De bussen worden door auto’s gedwongen te stoppen, enkele mensen stappen uit, er volgt een kleine confrontatie tussen beiden partijen en de politie arriveert om de bussen te deblokkeren. Op de weg ontstaat een flinke file.

Opschudding en chaos alom, en de burgemeester besluit abrupt om de demonstratie in Dokkum af te lasten. Ze kan de veiligheid van de demonstranten niet meer waarborgen. De drie bussen, gevuld met aanhangers van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’, worden onder politiebegeleiding terug naar de Randstad gevoerd. De intocht van Sinterklaas in Dokkum gaat ondertussen gewoon door.

Maatschappelijke discussie

Nu, ongeveer een jaar later, staan beiden partijen voor de rechter. De Friezen onder leiding van initiatiefneemster en hoofdverdachte Jenny Douwes, bijgestaan door advocaat Tjalling de Groot. Volgens de 34 Friezen zouden het juist de tegenstanders van Zwarte Piet zijn geweest die voor agressie zorgden op de A7. Ze vinden het daarbij oneerlijk dat ze voor de rechter moeten komen.

De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet reikt nu dus tot aan de rechtbank. Maar gaat de rechter in Leeuwarden zich daarin mengen, of wordt er enkel naar de overtredingen gekeken? Volgens het OM gaat het enkel om de overtredingen waar de blokkeerders voor terechtstaan. ,,Maar we zijn ons bewust van het maatschappelijke debat. Alleen wordt dat debat niet in rechtbank gevoerd.”

Daarbij is de hoogte van de straf ook van belang. Geeft de rechter een forse straf, dan kan het vuurtje onder het debat weer worden opgevoerd. Is hij milder, dan kunnen de gemoederen bij de voorstanders van Zwarte Piet weer wat worden gesust.

Drie rechters buigen zich vandaag vanaf 13.00 uur over de zaak in de rechtbank in Leeuwarden.