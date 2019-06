Blunder: justitie stuurt vermoorde Humeyra brief over contactverbod dader

De brief aan Humeyra plofte eerder deze week op de mat bij haar ouders. Zij woonde als enige van de vier kinderen nog thuis. De brief is geschreven door een medewerker van slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie, namens de officier van justitie. In het begin van de brief staat ook ‘ik ben de officier van justitie’.



De brief gaat over een eerdere straf die moordverdachte Bekir E. kreeg toen hij het meisje nog stalkte en bedreigde. Bekir E. kreeg in augustus 2018 zes weken cel waarvan drie voorwaardelijk en mocht op geen enkele manier contact opnemen met Humeyra en haar zussen. Tegen die straf ging hij in hoger beroep. De officier van justitie schrijft nu ‘aan Humeyra ‘ dat het hoger beroep is ingetrokken en dat Bekir op geen enkele wijze contact met Humeyra mag opnemen. Ook staat in de brief dat Humeyra een schadevergoeding van 750 euro tegemoet kan zien.



Haar zussen vonden de brief in de bus bij hun ouders. De dagtekening is 3 juni 2019, bijna zes maanden nadat Humeyra’s stalker Bekir E. haar op klaarlichte dag op haar school in Rotterdam doodschoot. Humeyra (16) werd al een jaar lastig gevallen en bedreigd door de man met wie ze een korte affaire had. Ze verbrak het contact nadat ze zijn ware leeftijd (toen 30, nu 32) had ontdekt.