'Blunder Rijkswaterstaat: één miljoen voor twee nutteloze speedboten'

Advocaten: Rechter in India besluit dat ontvoerde Insiya bij vader blijft

20 augustus Insiya Hemani, het in september 2016 ontvoerde meisje, blijft in India. Dat heeft de rechtbank in India in hoger beroep besloten, zo laten de Indiase advocaten van vader Shehzad Hemani weten. Justitie in India ziet niet de vader, maar de moeder als ontvoerder van de kleuter (4).