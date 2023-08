Boa neemt twee biertjes en steekt e-sigaret op tijdens horecacontrole: ontslag

De gemeente Heerlen heeft een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) op straat gezet die tijdens een horecacontrole in november vorig jaar twee biertjes nam en een e-sigaret opstak in de kroeg die hij controleerde. Ook zou hij discriminerende opmerkingen hebben gemaakt. Daarna stapte hij met alcohol op in de dienstwagen. En dat waren niet de eerste incidenten.

Eerder zette de 50-jarige ambtenaar de dienstauto al eens in een parkeervak voor gehandicapten, pal voor de deur van supermarkt Jan Linders. Dat leverde hem een laatste waarschuwing op van de gemeente. Ook maakte hij volgens diverse getuigenissen collega's belachelijk en was hij onvriendelijk in telefoongesprekken met burgers of weigerde hij die zelfs te woord te staan.

De kantonrechter in Maastricht die moest beslissen over de rechtmatigheid van het ontslag, was in het deze week gepubliceerde vonnis vrij stellig: ‘U was al een gewaarschuwd man’ en ‘u heeft geen oog gehad voor de voorbeeldfunctie van boa'. De arbeidsovereenkomst is per direct ontbonden wegens wanprestatie.

De man kwam in 2017 bij de gemeente in dienst. In oktober 2022 kreeg hij een rol in het Cluster Interventieteam Ondermijning en Criminaliteit. In die hoedanigheid nam de boa in burger deel aan een nachtelijke horecacontrole. Doel was na te gaan of ondernemers zich aan de regels hielden. In de eerste horecagelegenheid nam de ambtenaar een biertje, in het bijzijn van de collega's. In de tweede kroeg gebeurde dat nogmaals, zo stelde rechter vast.

Rekeningen bestudeerd

Zelf beweert de man dat het om alcoholvrij bier ging en later een cola zero. Maar een door de gemeente ingeschakeld onderzoeksbureau heeft uitgebreid de rekeningen van de kroegen bestudeerd en komt op basis van de prijzen tot de conclusie dat het echte tapbiertjes moeten zijn geweest. Alcoholvrij bier werd in flesjes geserveerd en de boa verklaarde alleen een fluitje (glas) te hebben vastgehouden. In de tweede kroeg werd zelfs helemaal geen cola zero verkocht.

Dat hij een e-sigaret opstak, geeft de boa toe. Maar naar eigen zeggen deed hij dat omdat bezoekers dat ook deden buiten het zicht van het personeel. Door zelf te roken hoopte hij te kunnen controleren hoe de uitbaters zouden reageren. De rechter vond dat geen steekhoudend verhaal. ,,Het staat buiten kijf dat dit gedrag is dat een boa achterwege moet laten.’’

De ambtenaar hoopte dat de rechter het ontbindingsverzoek van de gemeente zou afwijzen en eiste een billijke vergoeding van ruim 50.000 euro. Maar dat ging dus niet door; de boa krijgt geen enkele vergoeding en moet de proceskosten betalen.

