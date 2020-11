Boa's en politie gaan maximale groepsgrootte van twee niet streng handhaven

De kans dat je op de bon geslingerd wordt als je op straat met drie of vier volwassenen staat te kletsen, lijkt niet bijster groot. De politie en boa's gaan de nieuwe coronamaatregel slechts ‘terughoudend handhaven'. ,,Tenzij sprake is van asociaal gedrag.’’

Wie tijdens het wandelen bekenden tegenkomt en even blijft staan om een praatje te maken, zal niet zo snel een boete van 95 euro krijgen, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. ,,Ik heb daar vandaag met veel politieagenten over gesproken. De lijn is om eerst te waarschuwen: ‘Jongens, let op, jullie staan hier met z'n vieren’. Tenzij mensen provocerend bij elkaar gaan staan en hun middelvinger opsteken. Asociaal gedrag wordt hard aangepakt. Net als illegale feesten. Dat moet echt afgelopen zijn. Zulk gedrag levert in deze gezondheidscrisis veiligheidsrisico's op.’’

Volgens de handhavers is het een onmogelijke opgave om de nieuwe regels te controleren. ,,We zijn met maar een paar man op 17 miljoen Nederlanders”, zegt Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP. ,,Daarbij kampen ook wij met veel zieken en collega's die in quarantaine zitten.’’

,,De groepsgrootte van vier was al niet te handhaven, laat staan die van twee. Daar hebben wij absoluut de capaciteit niet voor’’, vult Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond aan. ,,We snappen de bedoeling van de maatregel, maar vinden hem niet zo zinvol. Een groep van tien die willens en wetens bij elkaar staat, dat is een ander verhaal. Maar als drie of vier mensen samenscholen zullen we terughoudend zijn met handhaving.’’

Meer agressie

De boa's vrezen dat de nieuwe coronaregels tot meer onbegrip en agressie richting handhavers leiden. De Nederlandse BOA Bond grijpt de gelegenheid aan om er nog maar eens voor te pleiten dat boa's met een wapenstok worden uitgerust. ,,Wij moeten onbeschermd met z'n tweeën af op een groep jongeren die het alcoholverbod overtreedt. Dat is onverantwoord’’, zegt Kuin.

Vakbond BOA ACP pleit voor hogere boetes. ,,Jongeren hebben normaal ook best honderd euro over voor een concert of feestje. Een boete van 95 euro schrikt ze niet af. Misschien dat ze het wel laten om een illegaal feest te bezoeken als dat duizend euro boete en een strafblad oplevert.’’

