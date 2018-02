Boa’s gaan jagen op e-bikedief

Vanaf 1 maart stuurt Barneveld als eerste gemeente boa's op dievenjacht als er een e-bike weg is. Dat maken fietsfabrikant Gazelle, de ANWB en Barneveld vandaag bekend. De bedoeling is dat deze pilot wordt uitgebreid en dat er in heel Nederland een dekkend netwerk komt van boa's die op e-bike dieven jagen. Doel is om de kostbare elektrische fiets, die vaak tussen de 1.000 en 3.000 euro kost, binnen 48 uur op te sporen.

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, is kritisch. Met deze proeven ontstaat volgens hem ‘langzamerhand een nieuw soort gemeentepolitie’. ,,De Nationale Politie is juist gekomen om een einde te maken aan de versnippering van de politieorganisatie’’, benadrukt hij.

Politietaken overnemen

De Nederlandse Politiebond (NPB) en politievakbond ACP zijn ook fel gekant tegen buitengewoon opsporingsambtenaren die politietaken overnemen. ,,We zien steeds meer vormen van criminaliteit waarbij boa’s worden ingezet, omdat de politie de wijk uit is getrokken’’, betoogt NPB-voorzitter Jan Struijs.

,,Wat je ziet is dat de boa's en particuliere beveiligers sluipenderwijs steeds meer taken overnemen van de politie'', zegt ACP-voorman Gerrit van de Kamp. ,,De druk op boa's neemt steeds verder toe'', verklaart de voorzitter van de grootste politievakbond, die ook de meeste buitengewoon opsporingsambtenaren vertegenwoordigt.

Quote Het kan een ‘gewone’ dief zijn, maar er kunnen ook criminele bendes achter zitten die bijvoorbeeld vuur­wa­pen­ge­vaar­lijk zijn Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politiebond (NPB) Boa’s kunnen volgens Struijs gevaren moeilijker inschatten, omdat zij geen toegang hebben tot politiesystemen. ,,Het kan een ‘gewone’ dief zijn, maar er kunnen ook criminele bendes achter zitten die bijvoorbeeld vuurwapengevaarlijk zijn’’, waarschuwt de voorman van de politiebond.

Van Vollenhoven vult hem aan: ,,Voordat je het weet zijn boa's dadelijk ook bewapend, dan is de vraag: hebben we dat ooit gewild bij de oprichting van de Nationale Politie?'' De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is stellig: ,,Ik vind het fout en naar mijn mening zou je deze gang van zaken in het parlement aan de orde moeten stellen. Zo hebben wij het nooit voor ogen gehad bij de komst van de Nationale Politie.’’ Ook ACP is ook voorstander van een debat hierover in de Tweede Kamer.

'Heel zinvol'

Volgens directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit Titus Visser, waaronder ook het Centrum Fietsdiefstal valt, is het juist ‘een hele zinvolle aangelegenheid’ om te bekijken ‘wat boa’s kunnen betekenen bij de opsporing van e-bikes’. ,,Je ontlast de politie en zorgt dat je het met de wat lichtere inzet van boa’s kunt afdoen.’’

De gemeente Barneveld licht toe dat de boa's een appje krijgen als er een fiets vermist is en deze kunnen traceren. ,,Bij aantreffen wordt de politie geïnformeerd, die de opsporing overneemt'', aldus woordvoerder Bertil Rebel. ,,De boa’s sporen dus geen boeven op, ze traceren alleen de fiets.'' Het team boa's, elf in totaal, blijft binnen de gemeentegrenzen van Barneveld, maar kan de politie er wel op attenderen als een gestolen e-bike zich daarbuiten bevindt.

Quote De boa’s sporen dus geen boeven op, ze traceren alleen de fiets Bertil Rebel, woordvoerder gemeente Barneveld

Hoeveel e-bikes worden er gejat?

Vorig jaar werd naar schatting 10 procent van de 275.000 nieuwe elektrische fietsen in Nederland gestolen. Fietsfabrikant Gazelle en de ANWB lanceren vandaag naast de samenwerking met de boa's ook een anti-diefstalfiets met gps-chip. Mocht het niet lukken om de gestolen fietsen binnen 48 uur op te sporen, dan ontvangt de eigenaar een nieuwe. In augustus bleek al dat een proef met digitale sloten op e-bikes extreem goed werkt. Van de eerste 6.000 e-bikes van Sparta met gps-chip werd er niet één gestolen, terwijl er volgens de statistieken al honderden gejat hadden moeten zijn.

De techniek, vergelijkbaar met de zoekfunctie voor smartphones, is ingebouwd in het bedieningskastje op het stuur. Wie die bedieningsmodule openbreekt, eindigt met een e-bike die het niet meer doet.

Van alle tijden

,,Fietsdiefstal is iets van alle tijden en lijkt erbij te horen. Maar dat kunnen we niet accepteren, zeker niet nu er steeds meer kostbare fietsen rondrijden en we de technische kennis hebben om er iets tegen te doen’’, zegt woordvoerder Ferdi Ertekin van Gazelle.