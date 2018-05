Boarding Pass voor Python in Efteling stuit op weerstand bezoekers

Op sociale media klagen bezoekers steen en been over het systeem, een enkeling dreigt zelfs zijn abonnement op te zeggen. Het systeem waarmee je een plekje reserveert in de rij voor de Python bevalt overduidelijk niet iedereen.

Hoog animo

,,Het houdt onze fans inderdaad heel erg bezig'', geeft een woordvoerder toe. ,,Ze zijn heel erg geïnteresseerd in het systeem. Het gaat dan voornamelijk om liefhebbers van themaparken of de Efteling.''



Na een testfase is het boarding pass-systeem sinds de heropening van de Python definitief doorgevoerd. ,,We zijn sinds de heropening ook verrast door het hoge animo voor de Python. Eerst reden we nog maar met een treintje, sinds kort is dat met twee treintjes.'' Zo hoopt het park in ieder geval de langere rijen te bestrijden.

Vertrouwen