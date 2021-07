Boa’s krijgen warmtecamera’s om verse hondendrollen op te sporen en boetes uit te delen

Daan (26) doodgescho­ten in eigen huis, ouders wanhoop nabij: 'Wij hebben geen kind meer’

30 juni De ouders van Daan Mellée, de 26-jarige vader die bijna drie jaar geleden in zijn eigen huis in Enschede werd doodgeschoten, zijn niet bezig met wraak of vergelding. ,,Wij willen niet dat de dader gepijnigd wordt. Wij willen alleen maar weten wat er gebeurd is.” Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord.