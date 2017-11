Bodybuilder verdiende 2,5 ton aan illegale hormonen

Dominee Rhenoy halfzijdig verlamd door ernstige mishandeling in kerk

13:20 RHENOY - Het is onduidelijk of de 64-jarige dominee Ebi Wassenaar van Rhenoy ooit weer op de kansel zal staan. Haar toestand is nadat zij dinsdag in haar kerk werd neergeslagen nog steeds ernstig. Ze is halfzijdig verlamd en heeft het psychisch heel moeilijk met wat er is gebeurd.