Bodycams vormen ‘waardevolle toevoeging voor de uitoefening van politiewerk’

‘Nederland moet haatpredi­ker tegenhou­den’

Belangenorganisatie COC heeft in een brief aan staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) gevraagd om de komst van de radicale Amerikaanse prediker Steven Anderson tegen te houden. De dominee heeft op YouTube aangekondigd op 23 mei een bezoek aan Amsterdam te brengen. Wat hij precies komt doen en wie hij in Nederland zal ontmoeten is niet bekend. Naar eigen zeggen komt hij naar Amsterdam om ,,zieltjes te winnen".