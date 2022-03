Boek: Terwijl Sywert van Lienden zei van een stichting te zijn, stond de bv voor de winst al klaar

Toch presenteerden ze zich tegenover de verantwoordelijke minister Martin van Rijn (VWS) als vertegenwoordigers van een nonprofit-stichting. Dat blijkt uit het boek Sywerts Miljoenen , dat donderdag verschijnt. Het is geschreven door Jan-Hein Strop & Stefan Vermeulen van onderzoeksplatform Follow The Money.

Van Lienden schoof in het voorjaar van 2020 aan tafel bij de overheid als voorman van de Hulptroepen Alliantie, een stichting zonder winstoogmerk. In die hoedanigheid deed hij de top van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een non-profitvoorstel voor de levering van 120 miljoen mondkapjes.

Al drie dagen in oprichting

De commerciële bv die Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel hadden bestemd voor de overheidsdeal – Relief Goods Alliance (RGA) – was toen al drie dagen in oprichting, blijkt uit e-mails in handen van de auteurs. Op 11 april verzocht Damme de notaris er vaart achter te zetten. Terwijl hij op 12 april in een e-mail aan het ministerie van VWS juist schreef: ‘Dat doen we met hart voor de mensen in de zorg, zonder winstoogmerk, vrij van belangen en zonder direct geld te vragen aan de Rijksoverheid.’ Alle sheets van de presentatie die Van Lienden gaf, bevatten het logo van de Hulptroepen, niet die van de bv.