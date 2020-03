Boeken door de brievenbus, telefonisch spreekuur met de juf: ‘We zien wel hoe het gaat’

Het past allemaal precies in de achterbak van zijn auto: zes kratten vol werkboeken van zijn leerlingen uit groep 3/4 van de Tweestromenschool in Heerewaarden. Meester Paul Soetekouw crosst het hele dorp door om zijn klas te voorzien van thuiswerk. Én de klas van juf Dorieke, groep 5/6. Ook die leerlingen krijgen allemaal de meester en juf op bezoek. ,,We moeten een stuk of veertig adressen langs. We gooien de boeken door de brievenbus, hoor. En als iemand opendoet, houden we gepaste afstand", vertelt de meester. De ouders krijgen een lesprogramma toegestuurd, zodat ze met hun kinderen aan de slag kunnen.