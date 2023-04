Boer Bennie met dwarslae­sie is monteur Clemens dankbaar: ‘Door hem kon ik blijven boeren’

Dit verhaal mag volgens de Bentelose boer Bennie ten Dam niet over hemzelf gaan. Het moet namelijk een eerbetoon aan trekkermonteur Clemens Wielens worden. Maar er zit niets anders op dan dat Ten Dam het vertelt, want Wielens is een bescheiden man van weinig woorden. Hier gaat het om: Wielens heeft maar liefst vier trekkers aangepast waardoor Bennie ten Dam heeft kunnen blijven boeren na zijn dwarslaesie in 1989. „Ik ben hem dankbaar", zegt hij.