Boer Gert S. vrijgesproken van brandstichtingen op eigen boerderij, wel schuldig aan fraude en witwassen

Boer Gert S. is vrijgesproken van brandstichting. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat hij verantwoordelijk is voor de geruchtmakende branden op zijn eigen terrein. De uitspraak is een grote opluchting voor de 38-jarige inwoner van het Utrechtse Langbroek, die altijd stellig heeft ontkend ook maar iets met de branden te maken te hebben.

Er is sprake van kort gejuich en gebalde vuisten op de publieke tribune, als duidelijk wordt dat de rechtbank niet bewezen acht dat Gert brand heeft gesticht op drie verschillende boerderijen. Hij hoeft daardoor niet voor jaren terug de cel in. De rechters zien geen sporen die wijzen op brandstichting door Gert en ook zijn er geen getuigen die hem het vuur aan hebben zien steken in Wijk bij Duurstede, Werkhoven en ’t Goy.

Andere brandstichter

Bovendien bestaat volgens de rechtbank de mogelijkheid dat iemand anders de branden stichtte. Ook kraakt de rechtbank het onderzoek naar de brand, dat veel te veel gericht was op verdachte Gert en te weinig andere opties heeft verkend. Dat er sprake was van tunnelvisie, was iets wat de verdediging al veelvuldig had aangevoerd.

In december eiste de officier van justitie nog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht jaar tegen boer Gert. Ook zou hij 525.000 euro moeten terugbetalen aan zijn zeer teleurgestelde en boze voormalige investeerders, vanwege verduistering en witwassen door Gert bij het verpakkingsbedrijf Natures Best.

Grof misbruik

De rechtbank ziet in tegenstelling tot de brandstichtingen wél bewijs voor dat witwassen en verduistering, voor een bedrag van in totaal bijna 500.000 euro. ,,U heeft met uw handelen op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de aandeelhouders in uw hadden. Terwijl het al niet goed ging met het bedrijf gebruikte u geld voor privédoeleinden’’, zei de rechter. Daarvoor kreeg S. een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Dat betekent dat de inwoner van Langbroek, omdat hij tot begin 2020 al een half jaar in voorarrest zat, niet terug de gevangenis in hoeft. En dat is zowel voor hemzelf als voor zijn nabestaanden een hele grote opluchting.

