Boer in onderbroek is eierdieven veel te snel af

Dieven hadden het bij het pluimveebedrijf van boer Ard van der Weele in Lelystad, in de nacht van zaterdag op zondag, voorzien op de eierautomaat aan de weg. Hun voorbereidende werkzaamheden bleken op vele vlakken tekort te schieten. Zo is de eierautomaat amper te kraken, het geldbedrag in zo'n automaat is nooit veel meer dan honderd euro en hun ‘vluchtauto’ - een Renaultje Scenic - was geen partij voor de loeisnelle bolide van boer Ard - een Audi SQ5.