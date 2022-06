Boer zoekt vrouw versus de megatrekkers: de steun voor de radicale acties kalft af

,,De boeren hebben de sympathie van het volk nodig, dat weten ze,” zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU. Ze onderzoekt waarom mensen gaan demonstreren bij grote sociale veranderingen. Zonder die sympathie kunnen ze geen druk uitoefenen op de politiek.



Drie jaar geleden bij de grote boerenacties zag Van Stekelenburg dezelfde ontwikkeling. Van gematigde protesten naar steeds hardere acties. De steun onder burgers was toen zo’n 80 procent, peilde EenVandaag. Inmiddels is die gezakt naar 70 procent vorige week, vóór Stroe.



Wat haar opvalt is dat de radicale tak zich nu tegen de politie en brandweer keert. ,,Het boerenprotest is een anti-overheidsbeweging. Die hulpdiensten worden gezien als een verlengstuk van de overheid. Eigenlijk springt dat repertoire van de coronaprotestanten over naar dat van de boeren. Daar vinden de boeren ook nieuwe sympathisanten, die zich bij hen aansluiten. Dat is een groep die toen de straat op ging en nu zich bij ieder anti-overheidsgeluid weer laat horen.”