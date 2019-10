Boeren bezetten Zwolle vandaag: verkeersinfarct verwacht rond de stad

De boze boeren komen uit alle windstreken na een oproep van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord om actie te voeren, zodat Overijssel de provinciale beleidsregels over stikstof tijdelijk of permanent van tafel veegt. Ze volgen het voorbeeld van hun collega’s in Friesland. Het recente protest in Leeuwarden liet het verkeer in stad compleet vastlopen.

Het provinciebestuur maakt zich geen zorgen over de komst van de honderden boeren. ,,Ze vormen een belangrijke groep in onze provincie en zijn van harte welkom’’, vertelt woordvoerder Rob Heetland. ,,We zullen ze te woord staan en onder het genot van een kopje koffie rustig met elkaar spreken. In het provinciehuis ligt ook niet de grootste uitdaging, wel bij de verkeersaanvoer en dat moet de gemeente Zwolle met de politie regelen.’’

Rijplaten

De voorbereidingen zijn in volle gang om het protest in goede banen te leiden, bezweert woordvoerder Twan Timmermans namens de gemeente Zwolle. Rond het middaguur rijden volgens schattingen van de LTO meer dan 600 trekkers naar het provinciehuis. Pal daar achter ligt park de Wezenlanden, waar jaarlijks ook plek is voor duizenden bezoekers van het Bevrijdingsfestival. Wordt dat ‘Malieveld van Zwolle’ tijdens het boerenprotest ook beschadigd, zoals dat op 1 oktober in Den Haag ook op diverse plekken gebeurde? ,,Wij zijn een lerende organisatie. Bij het protest op het Malieveld wilde de gemeente Den Haag het aantal trekkers tot 75 beperken, maar dat hield geen stand en toen gingen alle teugels los. Wij willen niet hetzelfde als in Den Haag laten gebeuren. Misschien leggen we wel rijplaten op de route zodat het grasveld niet beschadigd wordt.’’

Volgens Timmermans worden tussen 11.00 en 14.00 uur de Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg en de Schuurmanstraat beschikbaar gesteld voor de landbouwvoertuigen van de demontranten om daar te parkeren. Tijdens de actie zijn deze wegen afgezet voor het andere verkeer en worden extra verkeersregelaars ingezet. Omwonenden en verkeersdeelnemers wordt geadviseerd om de drukte te omzeilen.

Opstoppingen

Volgens LTO-bestuurder Arjan Bonthuis uit Zenderen stappen vanuit Twente zeker 80 boeren op de tractor naar Zwolle. De laatste kilometers rond Zwolle zullen ze over de grote wegen rijden. „We rijden dan zo’n 30 kilometer per uur. Dat zorgt voor opstopping voor het andere verkeer. Daar is het ons absoluut niet om te doen, want we willen zo publieksvriendelijk mogelijk actievoeren. Daarom gaan we bijvoorbeeld ook niet in de spits, maar later in de ochtend. We hebben ook goed contact met de politie, zodat alles netjes kan verlopen.”

Nauw contact

De gemeente en politie hebben nauw contact met de LTO om het protest samen in goede banen te leiden, beaamt Timmermans. ,,We willen de actie zo veilig mogelijk laten verlopen’’, benadrukt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, wij houden toezicht. Als politie gaan we de verkeersstromen waar nodig begeleiden, voor een vlotte doorstroming. Waar en wat we precies gaan doen zeggen we vooraf nooit, we kijken wat er op ons af komt en reageren daar op.’’

Ook actie in Lelystad en Arnhem

Land- en Tuinbouworganisatie LTO Noord, actief in onder meer de noordelijke provincies, Overijssel, Gelderland en Flevoland, riep haar 14.000 leden op om maandag actie te voeren bij provinciehuizen. Met succes. Zo gaan ook zeker 300 Gelderse boeren op trekkers naar het provinciehuis in Arnhem. Dat meldt LTO-Noord-woordvoerder Ben Haarman. Dat er overlast in en rond Arnhem zal ontstaan is niet te voorkomen. ,,Maar we gaan nadrukkelijk niet de boel blokkeren”, aldus de LTO-spreekbuis. In Lelystad worden rond het middaguur zo'n vijftig boeren verwacht. ,,Maar het kunnen er ook wel honderd worden, ze hoeven zich niet aan te melden’’, aldus LTO-bestuurder Arnold Michielsen.

