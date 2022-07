Boeren blokkeren knooppunten bij Almelo: A35 in beide richtingen dicht

Tientallen boeren blokkeren donderdag de A35 ter hoogte van het knooppunt Azelo, vlak bij Almelo. De weg is in beide richtingen dicht. Ook de A1 richting Almelo is afgesloten. Rijkswaterstaat noemt de actie van de blokkerende boeren ‘levensgevaarlijk’.

Rond 10.45 uur vertrok een grote stoet tractoren via de A35 richting de A1. De politie heeft in Almelo de oprit richting Hengelo en Enschede volledig afgesloten voor verkeer.

,,We willen dit absoluut niet hebben, maar we kunnen het helaas ook niet voorkomen’’, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Zij rijden met een andere snelheid dan overig verkeer, wat heel gevaarlijke situaties kan veroorzaken.’ Het is nog onbekend wanneer de A35 weer vrij is.

Artikel gaat onder kaart verder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een politiewoordvoerder laat weten de situatie op de wegen in de gaten te houden. ,,Als het nodig is, wordt er in afstemming met de gemeente opgetreden.” Of dat gaat gebeuren bij de blokkade bij Almelo, kon de woordvoerder niet zeggen.

De protestactie van de boeren in Twente werd een dag eerder grootst aangekondigd. Rond 10.00 uur reden verschillende groepen boeren naar diverse verzamelpunten in Twente. De tractoren zijn vrijwel allemaal voorzien van omgekeerde Nederlandse vlag. Hiermee willen de boeren laten zien dat ze in nood zijn. De voertuigen zijn geen van allen voorzien van een kenteken.

Dumpacties

Vier veiligheidsregio’s in het oosten van het land, Rijkswaterstaat en de politie Oost-Nederland deden gistermiddag al een oproep aan boerenactievoerders om te stoppen met onveilige acties. Met dumpacties op snelwegen verspreid over het land begon woensdagochtend het meest recentelijke boerenprotest.

Op meerdere snelwegen werden strobalen, afval en asbesthoudend materiaal gedumpt en aangestoken. Afgelopen nacht veroorzaakte afvaldumping zelfs een auto-ongeluk met meerdere voertuigen op de A7. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Donderdagochtend zijn in het land meerdere wegen afgesloten geweest als gevolg van de boerenprotesten.

Bekijk onze video's over de boerenprotesten in onderstaande playlist: