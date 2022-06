Boeren blokkeren Provinciehuis Leeuwarden, knooppunt A1 bij Oldenzaal dicht door 50 trekkers

update/met videoEen aantal boeren heeft enige tijd met trekkers het begin van de A1 in de buurt van OIdenzaal geblokkeerd. De demonstranten verplaatsen zich nu vanaf de Duitse grens richting de rand van Twente bij Rijssen. Het verkeer rond knooppunt Azelo staat in beide richtingen stil. De ANWB meldt lange files.

Op meerdere snelwegen gaan actievoerders woensdag met landbouwvoertuigen de snelweg op om te protesteren tegen het stikstofbeleid. De nieuwste actie ziet de ANWB ontstaan bij Barneveld, waar trekkers volgens een woordvoerster klaar zouden staan om de snelweg op te gaan. Dit is verboden.

De eerste acties werden woensdag gevoerd op de A1 in Twente. Vanaf de Duitse grens werd de weg dichtgezet, later waren er vele landbouwvoertuigen ter hoogte van Rijssen. Daar zetten actievoerders in beide richtingen landgrensborden neer. Die zijn mogelijk meegenomen vanaf de Duits-Nederlandse grens bij de eerste actie. Daarmee drukken de demonstranten de wens uit onder Duits stikstofbeleid te vallen. Het is de derde dag op rij dat er actie wordt gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Nadat de voertuigen bij Rijssen de weg waren afgegaan, bleef er nog een lading melk achter, aldus Rijkswaterstaat. Die wordt opgeruimd. Op de A35, ten zuiden van Hengelo, is eveneens rommel op de weg achtergebleven. Verkeer moet daarom ook na de acties rekening houden met vertragingen.

Aansluitende wegen van de A1 stroomden vanwege de vertragingen ook vol verkeer, waaronder de genoemde A35. De politie liet weten aanwezig te zijn op de A1, maar of en hoe er is opgetreden is onduidelijk. Tractoren mogen niet op de snelweg rijden. ,,We handhaven waar mogelijk, maar hoe dat eruit ziet verschilt per situatie, wat haalbaar en het meest effectief is. Veiligheid staat voorop”, aldus een politiewoordvoerster eerder op de middag.

Tientallen boeren hebben zich woensdag met trucks en tractoren verzameld bij het provinciehuis in Leeuwarden om te demonstreren. In het provinciehuis voeren boeren een gesprek met een van de gedeputeerden, meldt de politie. Ook in Zwolle demonstreerden boeren bij het provinciehuis.

Een woordvoerder van de politie zegt aanwezig te zijn bij het protest in Leeuwarden en de situatie daar “te bekijken”. “We zijn in gesprek met de partijen over wat zij daar doen.” De politie zegt te handhaven “als dat nodig is”. Wanneer de politie handhaven precies nodig acht, is niet duidelijk.

In Zwolle spraken boeren een klein uur met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP), die onder meer gaat over landbouw en natuur. Eerder liet de provincie Overijssel al weten vooralsnog hun eigen stikstofbeleid voort te zetten en het kabinetsplan niet te zien zitten.

Agrariërs demonstreren tegen de aangekondigde stikstofplannen. De provincies moeten volgens het stikstofplan van het kabinet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat in daarvoor aangewezen gebieden.

