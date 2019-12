Boeren dreigen: lege winkels met de kerst

Dat schrijft de Leeuwarder Courant . De actie staat een week voor kerst op stapel. Het bestuur van FDF hakt maandagavond de knoop door. In interne praatgroepen worden de deelnemers alvast gemobiliseerd. Actievoerders moeten elk vijftig voertuigen groeperen, die zich vervolgens vanaf diverse verzamelplaatsen door het land verspreiden. Andere acties rondom de feestdagen zijn ook niet uitgesloten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. ,,Of alles tegelijk”, aldus FDF-voorzitter Mark van den Oever.

In een brief aan andere boeren schrijft de voorzitter over de belangrijke rol die zij spelen in de consumptiemaatschappij. ,,Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. (..) Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang.” Als hij schrijft over het belang van goed, gezond en bereikbaar voedsel, voegt hij daaraan toe: ,,Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort...”