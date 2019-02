Boeren en waterschappen bezorgd: het is nu alweer veel te droog

De droogte van 2018 laat nog zijn sporen na. Want hoewel de dijken volgens de waterschappen goed zijn hersteld en in de laaggelegen delen van Nederland de watervoorraad weer op peil is, is het neerslagtekort nog niet op alle plekken is ingelopen. ,,Je ziet in de zuidwestelijke kleigebieden - Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland - dat de grond verzilt is door het lage grondwaterpeil, dat is niet zomaar opgelost en aangevuld. En ook in de hoger gelegen zanderige gebieden in het zuidoosten, afgelopen zomer de Sahara van Nederland, is het de vraag hoe we aan voldoende water komen’’, zegt woordvoerder Esther de Snoo van landbouworganisatie LTO. ,,Het te lage grondwaterpeil geeft nu niet direct problemen, maar bij een droog voorjaar mogelijk wel.’’



En de kans dat de neerslagtekorten de komende weken worden ingelopen, is niet zo groot. Dirk-Siert Schoonman, dagelijks bestuurder van waterschap Vallei en Veluwe, zag afgelopen weekend al dat het weer droger wordt in plaats van natter. Geen neerslag plus warm zonnetje betekent immers verdamping. ,,Als het droger wordt de aankomende weken, kan het grondwaterpeil zich niet aanvullen. Dan krijg ik wel zorgen over het aankomende groeiseizoen.’’