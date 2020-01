Boeren gaan maandenlang actie voeren ín de supermarkt

UpdateBoerenactieclub Agractie voert zaterdag 21 maart in veertig steden door heel Nederland actie voor hogere prijzen van landbouwproducten. Daarnaast kondigt de organisatie een tweede actie aan. Vanaf eind deze week confronteren boeren consumenten ín de supermarkt met producten die in de ogen van actievoerders te goedkoop worden verkocht of niet duurzaam zijn.

Vorige week maakte Agractie bekend een nieuw groot protest te houden. Op zo'n veertig goed zichtbare locaties in grote Nederlandse steden, zal de actie Boerderijprijzen plaatsvinden. ,,We zullen onbewerkte agrarische producten aan de man brengen voor de gemiddelde prijs die de boer ervoor ontvangt. Hiermee willen we de consument duidelijk maken hoe slecht de positie van de Nederlandse boer op dit moment is. Een eerlijke prijs voor de boer is ook in het belang van de consument; veilig voedsel dat ook in de toekomst beschikbaar is, is voor iedereen belangrijk.’’

Geen blokkades

De actie op de eerste lentedag vindt plaats tussen 12.00 en 16.00 uur. De veertig locaties worden later bekendgemaakt. ,,Ons doel is om in elke provincie aanwezig te zijn, de aanmeldingen van boeren stromen binnen. Uiteraard zetten we trekkers in, maar het is niet de bedoeling dat we de openbare orde verstoren. We zullen in principe niets blokkeren’’, zegt Ronne Smolders van Agractie.

De actie die vanaf einde deze week begint, gaat volgens Agractie zelfs enkele maanden duren. ,,Wij verwachten dat het een zeer groot bereik door heel Nederland zal hebben.’’ In hoeveel supermarkten de boeren hun verhaal gaan doen, maakt de organisatie over een paar dagen bekend. Dat geldt ook voor de inhoud van de actie.

De belangenbehartiger van de supermarktbrancht, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, laat via een woordvoerster weten dat de actie van boeren ín supermarkten niet verboden is. ,,Een supermarkt is een openbare plek, dus iedereen mag er komen. Daar valt niets tegen te doen. Het wordt anders als klanten aangeven dat ze worden lastiggevallen door de actievoerders.’’

Tractoren

Meerdere boerenactiegroepen hebben de afgelopen tijd actiegevoerd. Naast hun onvrede over de prijzen die zij voor hun producten krijgen, protesteerden ze ook tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Boeren worden daar hard door getroffen, stellen ze. De acties leidden tot veel verkeerschaos omdat boeren massaal met hun tractoren de weg op gingen.