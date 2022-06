Boeren in gesprek met politie bij afrit A1 Apeldoorn, noodverordening uit vrees bevrijdingsactie

Bij het A1-viaduct over Kanaal Zuid kwamen woensdagavond tientallen boeren met trekkers samen. Agenten gingen met de boeren in gesprek. Omdat sommigen probeerden meer naar de stad te trekken sloot de ME onder andere een stuk van de Kayersdijk af. Een grote politiemacht is op de been om de boeren en hun trekkers te weren.

In Apeldoorn is de noodverordening van kracht. De politie gooide verderop de Europaweg bij de snelweg A1 volledig dicht om te voorkomen dat boeren bij het politiebureau kunnen komen. Op het bureau zitten negen mensen die gisteravond bij protestacties werden aangehouden. Via sociale media werd een bevrijdingsactie aangekondigd, daarop heeft de gemeente de noodverordening uitgevaardigd.

De politie heeft de toegang naar Apeldoorn vanaf de snelweg A1 afgesloten om demonstrerende boeren die mogelijk onderweg zijn tegen te houden. De boeren zouden onderweg zijn naar een politiebureau waar actievoerders die eerder zijn opgepakt in de cel zitten.

Met de grote politiemacht die op de been is en een hermetisch afgesloten Europaweg, lijkt de overheid woensdagavond een duidelijk signaal af te geven. Na de escalaties van dinsdagavond waarbij politieagenten werden belaagd en auto’s werden vernield, trekken de autoriteiten een duidelijke streep in het zand.

De politie heeft de menigte die zich heeft verzameld bij de afrit om het hele gebeuren te bekijken gemaand te vertrekken:

De politie staat met veel voertuigen opgesteld bij de snelwegafrit aan het begin van de Europaweg. De weg is afgezet voor verkeer. Vanaf Apeldoorn en Hoenderloo is de A1 niet te bereiken. Ook verkeer vanaf de A1 wordt teruggestuurd. Bij de snelweg staan ook een shovel en sleepwagen klaar om indien nodig trekkers te kunnen verwijderen. Boven het gebied cirkelen ook twee politiehelikopters.

De noodverordening geldt vanaf woensdag 19.30 uur voor een groot deel van de gemeente Apeldoorn. Met de noodverordening kan de politie optreden tegen relschoppers, wegen afsluiten, plekken ontruimen en samenscholingen verbieden. Mensen die na een verzoek niet vertrekken kunnen door de politie worden aangehouden. Publiek wordt bij de afgesloten snelwegafrit weggestuurd.

Burgemeester Heerts: ,,De gemeente ziet demonstreren als een grondrecht. Zolang het binnen de grenzen van de wet blijft is binnen Apeldoorn veel mogelijk. Blokkeren van wegen en (dreigingen) van verstoring van de openbare orde en veiligheid zijn niet toegestaan”.



Mobiele Eenheid

De Mobiele Eenheid staat met zeker 10 busjes paraat. Bij het bureau staat ook een arrestatieteam met drie arrestantenbussen. Verder staan auto's van de hondengeleiders klaar en heeft de politie een shovel met oplegger paraat staan voor mogelijk onprettig geplaatste trekkers.

De boeren trokken met trekkers in een optocht naar het politiebureau. Zij verzamelden zich in de buurt van Stroe. Van daaruit reden zij rond half 8 richting de Europaweg.

De politieblokkade vindt plaats bij de afrit van de A1 naar de Europaweg:

