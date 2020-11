Boeren niet welkom bij woonpaleis koning, protest verplaatst naar Koekamp

updateNaar verwachting duizend boeren rijden dinsdagochtend op hun trekkers naar Den Haag om een delegatie van koning Willem-Alexander een noodkreet over de toekomst van de boeren in Nederland te overhandigen. Het plan om bij paleis Huis ten Bosch te demonstreren gaat niet door. De gemeente Den Haag geeft geen toestemming, de actievoerders zijn wel welkom op de Koekamp, vlakbij het Malieveld.

Farmers Defence Force hoopte nog even dat de koning hun protestbrief zelf in ontvangst zou nemen, maar dat gaat morgen niet gebeuren. De boeren wilden dinsdag om 9.00 uur bij paleis Huis ten Bosch verzamelen, maar dat mag niet van de gemeente Den Haag. De gemeente laat weten dat grote voertuigen het centrum van de stad niet in mogen en dat de tractoren wel op de Benoordenhoutseweg kunnen worden geparkeerd.

Het nieuwe boerenprotest krijgt dus veel minder een koninklijk tintje dan de bedoeling was. Inzet deze keer is de aanstaande Omgevingswet. Deze wet zou ruimtelijke procedures moeten versnellen en vereenvoudigen, maar volgens de boeren ondermijnt de wet in combinatie met de stikstofplannen van minister Carola Schouten hun toekomst.

Waarborg

Van den Oever: ,,We vragen de koning via een brief de Omgevingswet aan de Grondwet te toetsen. Wij willen dat onze rechten gewaarborgd blijven. Concreet: als een boerderij wordt uitgekocht omdat het bedrijf te dicht bij een natuurgebied staat, dan is er daarna geen mogelijkheid meer voor de boer om elders een nieuw bedrijf te beginnen. Je wordt dan als het ware weggestreept en dat is voor ons niet acceptabel. Het zou funest zijn als de Tweede Kamer - volgens de planning nog dit jaar - instemt met deze nieuwe regels.’’



Vandaar dat de boeren opnieuw in hun trekkers klimmen en dinsdag al heel vroeg richting Den Haag rijden. ,,Onze verwachting is dat er ongeveer duizend trekkers de weg op gaan, we zitten er nu nog iets onder.’’ De boeren hebben de belofte van de RVD dat in ieder geval iemand van het Kabinet van de Koning de FDF-noodkreet in ontvangst neemt.

CBL

De boeren rijden na hun verblijf in Den Haag richting richting het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam waar in de middag nog een manifestatie is. Van den Oever pleit bij het CBL voor het FDF-initiatief FarmerFriendly. ,,Dit is een keurmerk waarmee supermarkten aan hun klanten kunnen laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen voor een eerlijker verdeling van de marges binnen de voedselketen. Een verdeling die door de nijpende inkomenssituatie van boeren, meer dan hard nodig is.’’

Boeren gaan dinsdag opnieuw de straat op tegen onder meer de stikstofplannen van het kabinet.

