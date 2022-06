Boeren onderweg naar bureau Apeldoorn voor bevrijdingsactie, afrit A1 afgesloten door politie

NoodverordeningDe burgemeester van Apeldoorn heeft een noodverordening uitgevaardigd. De aanleiding is een groep boeren die onderweg is naar het politiebureau in Apeldoorn voor een bevrijdingsactie. In het cellencomplex zouden namelijk negen mensen zitten die gisteravond bij de protestacties werden opgepakt. De afrit op de A1 richting Apeldoorn is afgesloten door de politie.