Boeren roepen elkaar op maandag hele land plat te leggen: ‘Ga naar Schiphol, maar hou het netjes’

Albert ziet vliegtuig­je crashen in Zwarte Meer: ‘Wist meteen dat het foute boel was...’

Behalve een aantal herkauwende koeien zullen er weinig ooggetuigen zijn van de fatale crash van een lesvliegtuigje in het Zwarte Meer vanochtend. Albert Post prijst zich wat dat betreft niet per se gelukkig. Want wat hij vanmorgen te zien kreeg, ‘daar wordt geen mens vrolijk van’.

28 juni