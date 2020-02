Boeren trekken morgen weer massaal naar Den Haag: nieuw filerecord?

Overlast

Tijdens het protest van 1 oktober 2019 stond er 's morgens 1136 kilometer file. Of ze dit record evenaren of verbreken, is de vraag. De trekkers zullen hoe dan ook voor overlast in het verkeer zorgen. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat het een verrassing wordt hoe de verkeersstroom zich gaat bewegen. ,,Wel of niet over B-wegen of toch de snelweg? Daar is nog steeds veel onduidelijkheid over. Wij kunnen niet meer doen dan het wegennetwerk zo goed mogelijk in de gaten houden en zo snel mogelijk waarschuwen als het ergens uit de hand dreigt te lopen. Bijvoorbeeld als tractors te breed over de weg rijden. Er is morgen geen sprake van extreem weer en woensdag is altijd minder druk dan dinsdag of donderdag. Ach, we zien wel hoe het gaat, we hebben inmiddels ervaring.’’



Een politiewoordvoerster laat weten dat agenten de boeren uitdrukkelijk vragen niet over de snelweg te rijden. ,,We zullen ze sowieso begeleiden en handhaven als dit binnen onze mogelijkheden ligt. Het is geen doel op zich.’’