Boeren verzamelen zich opnieuw met tractoren bij Drentse Wijster voor ‘kopje koffie’

Boeren uit het gehele land zouden gehoor hebben gegeven aan een oproep om, als steunbetuiging, naar Wijster te komen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er ook landbouwvoertuigen aanwezig zijn. Op sociale media zijn beelden van de samenkomst te zien. Naast tractoren zijn er ook veel personenauto’s. Hoeveel boeren er aanwezig zijn is nog onduidelijk, maar er is sprake van ‘honderden’.



Volgens de voorzitter van Farmer Defence Force, Jos Ubels, is de samenkomst aan de Vamweg in Wijster niet bedoeld als protest. We bbq’en lekker met elkaar, we drinken een kop koffie. Het is in principe niet de bedoeling dat we gaan demonstreren’’, zegt hij tegen RTV Drenthe. De wegen rond akkerbouw en loonbedrijf Fikkert zijn compleet geblokkeerd. De sfeer zou ‘gezellig’ zijn, klinkt het op Twitter.