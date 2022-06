Boeren willen weer met trekkers naar Den Haag komen

Vermiste Reinder dood aangetrof­fen bij Biddinghui­zen: ‘Geen sprake van misdrijf’

De vrees van zijn familie is bewaarheid: de overleden man die gisteravond is gevonden in de Spijktocht bij Biddinghuizen, is Reinder (39) uit Apeldoorn. Reinder werd vermist nadat hij het christelijke festival Opwekking had bezocht in Biddinghuizen.

