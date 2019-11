Boerenacties nog niet op het hoogtepunt: deze herfst veel meer acties verwacht

De boerenprotesten zijn nog lang niet ten einde. Er is zoveel onvrede onder de boeren over de huidige regelgeving en opstelling van de overheid dat de actiebereidheid alleen maar zal toenemen. Samen met de sector probeert Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, oplossingen te bedenken om de stikstofimpasse te doorbreken. ,,We nemen nu verantwoordelijkheid, maar we accepteren het niet als de overheid ons straks in de steek laat.’’

Calon noemt de demonstraties van afgelopen maand ‘spielerei’. ,,De herfst duurt nog lang, er komt nog meer aan. Ik voorspel dat de climax nog moet komen. Boeren voelen zich met de rug tegen de muur gezet en zijn de regels zat. We zijn zeker bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van de stikstofcrisis, maar we accepteren het niet als de overheid ons straks in de steek laat.’’

Collectief

LTO Nederland smeedde deze week samen met andere belangenorganisaties en protestbewegingen als Agractie en Farmers Defence Force een landbouwcollectief met als insteek het bedenken van oplossingen voor de stikstofcrisis. Deze sector is verantwoordelijk voor 46 procent van de stikstofemissie en volgens Calon is de boerenstand zeker bereid om dit percentage naar beneden te brengen. ,,We hebben de afgelopen 25 jaar de emissie uit de landbouw met 67 procent teruggebracht. Daar gaan we in de toekomst gewoon mee door. Nu zijn we met het collectief dag en nacht bezig om binnen twee weken een plan van aanpak klaar te hebben om de stikstofcrisis aan te pakken. We zullen dat plan aan het kabinet voorleggen.’’

Scheet

Calon zei eerder over de stikstofcrisis dat in dit land ‘geen scheet meer kunt laten in de buurt van een natuurgebied.’ De LTO is tegen het gedwongen uitkopen van boeren rond natuurgebieden. De LTO-voorzitter merkte tijdens tientallen bezoeken aan ledenavonden dat boeren zich in de steek gelaten voelen. ,,Verwaarloosd, vooral door de overheid. Dat gevoel werd deze week nog een keer versterkt door de uitspraak van de rechter in de zaak van de stalbezetting in Boxtel. Tientallen dierenextremisten breken in bij een varkensboer, brengen de levens van de dieren in gevaar en wat vonnist de rechter? Driehonderd euro boete en twee weken voorwaardelijke celstraf. Zo’n boete ontvang je ook als je het gaspedaal wat te hard intrapt. Daar lachen de daders om. Wat mij betreft wordt er bij dit soort bezettingen strenger gestraft.’’

LTO-voorzitter Marc Calon.