Boerenfamilie in Stroe heeft geen spijt van de acties op hun land: ‘Ze willen ons leven afpakken’

dit was 2022Honderden trekkers, tienduizenden boeren, vlammende speeches: het land van de familie Brouwers in Stroe is in juni strijdtoneel van een van de felste boerenprotesten ooit. Hoe staat de familie er nu in? ,,Dat brandende materiaal op de snelweg: best een goede actie.’’