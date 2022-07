Boerenprotest kan lang doorwerken, met lege supermarkten als gevolg

In Almere klinkt luid Oerend hard uit een zwarte box voor de ingang van het distributiecentrum van supermarktketen Lidl, waar zo’n zestig trekkers de ingang blokkeren. ,,Actievoeren zonder dat het schuurt, gaat niet’’, zegt melkveehouder Jeroen van Maanen uit Zeewolde.



De boeren staan hier sinds 04.00 uur met trekkers en grote kiepwagens. Transportauto’s van de supermarkt komen het terrein onmogelijk nog op. De boeren hebben spandoeken op hun voertuigen geknoopt. ‘Met dit beleid raak ik mijn toekomst kwijt’, ‘Naai hoeren, geen boeren’ en ‘Boeren en burgers hand in hand, voor een duurzaam Nederland.’



Die burgers voelen de gevolgen van de blokkeeracties al snel in de supermarkt. Naast dit distributiecentrum van Lidl in Almere, zijn nog zo’n twintig Nederlandse distributiecentra van Jumbo, Albert Heijn, Lidl, Coop, Vomar en Plus geblokkeerd. Dat is de helft van alle verdeelpunten in Nederland. ,,Versproducten, zoals groenten, fruit en zuivel, worden meermalen per dag geleverd aan de supermarkten. Die worden dus direct getroffen door een blokkade. Op den duur gaat het tot lege schappen leiden’’, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL), de brancheorganisatie van de supermarkten.