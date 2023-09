Boerin Leonie wilde een nieuwe koeienstal: ‘Er komt niemand meer bij ons. Geen kopje koffie drinken, niks’

In de documentaire zien we haar in de stallen, bij de koeien, in de wei. Een conflict over een nieuwe stal dreef een wig tussen de boerin en de dorpsgemeenschap van ‘s-Heer Hendrikskinderen. ,,Werk en privé lopen als je boer bent door elkaar. Wij hadden een plan om het béter te gaan doen, voor milieu, klimaat én dierenwelzijn. Daarover is zoveel te doen dat de mensen ons links laten liggen. Terwijl wij nog altijd zeggen: praat niet óver, maar mét ons.”