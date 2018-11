Boete van 200 euro voor bedreigen van antipietactivist

Waarom Marco Kroon nu pas met zijn verkrach­ting naar buiten komt

16:17 Oorlogsheld Marco Kroon komt in een boek met een nieuwe onthulling; hij heeft op uitzending in Afghanistan niet alleen zijn ontvoerder gedood, maar is ook door hem verkracht. Een heftig verhaal, maar de grote vraag blijft ook nu: is het allemaal echt gebeurd? Alleen Kroon zelf heeft het antwoord.