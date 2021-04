Boeven bibberen na kraak chatsystemen: ‘Ze kunnen beter weer in de sauna gaan overleggen’

oproep Knuffelen in zorgcentra mag weer! Laat ons zien hoe jouw eerste knuffel eruit ziet

8 april Na dertien maanden mag het eindelijk weer: een knuffel geven aan je vader, moeder, opa of oma in het verzorgingshuis. Kon jij niet wachten, en breng je vandaag al een bezoek aan een van de 124.000 mensen die in Nederland in een verpleeghuis woont om een dikke knuffel uit te delen? Laat het ons weten, en laat zien hoe dat eruit zag!