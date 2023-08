Bol.com en Achmea nemen illegaal gesprek op terwijl je in de wacht staat

Dat meldt Radar na onderzoek voor de nieuwste aflevering van de online zomerserie ‘De Klantenservice’. Kwaliteitsmedewerkers die gesprekken terugluisteren kunnen jouw kant van de lijn horen terwijl je in de wacht staat. ,,Dat mag eigenlijk niet, want het is niet nodig voor het doel van het gesprek,” legt woordvoerder van Autoriteit Persoonsgegevens Jos Boerties aan Radar uit. ,,Je mag het gesprek wel opnemen, bijvoorbeeld voor het sluiten van een contract of de dienstverlening te verbeteren. Maar om dat doel te bereiken is het niet nodig op te nemen als iemand in de wacht staat. Want dan ben je in feite onnodig aan het luisteren wat iemand privé zegt of doet.”