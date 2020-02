Bombrieven ontploffen bij ABN Amro in Amsterdam en postsorteerbedrijf in Kerkrade

UpdateIn een postkamer van de ABN Amro bank aan het bedrijventerrein Bolstoen in Amsterdam heeft vanochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Er zijn geen gewonden. Ongeveer een half uur later volgde er een explosie in een postsorteerbedrijf in Kerkrade. Ook hier raakte niemand gewond.

De explosie in Amsterdam was in de postkamer van de ABN Amro bank aan de Bolstoen, bevestigt een woordvoerder van de bank. ABN Amro was al eerder doelwit van de bombrievenmaker. Toen ging het om een vestiging in Maastricht en kreeg de bank alleen een waarschuwingsbrief. De Bolstoen ligt op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk. Er zijn geen gewonden.

Volgens de politie Amsterdam opende een medewerker van de bank een brief, hoorde vervolgens een sissend geluid waarna de medewerker die brief weggooide. Vervolgens ging er een knal af. Het geluid deed denken aan een rotje.

Een half uur later ontplofte er een briefpakket bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade. Daar gebeurde ongeveer hetzelfde als in Amsterdam. Het bedrijf is ontruimd en Team Explosieven Verkenning komt ter plaatse om onderzoek te verrichten. Een woordvoerder laat weten dat er geen gewonden zijn en dat onduidelijk is of het om een soortgelijke brief gaat die el eerder bij diverse andere bedrijven was aangetroffen.

Onduidelijk is of het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender stond op beide nieuwe bombrieven. De naam van dat bedrijf werd steeds als afzender misbruikt op eerdere brieven. De politie benadrukt keer op keer dat het CIB niets met de zaak te maken heeft. De getroffen bedrijven zijn ook geen klanten van het CIB. ,,Ik heb vanmorgen wel weer de recherche gebeld,” zegt Niels de Peuter, directeur van het CIB. ,,Je schrikt toch elke keer weer, maar ze konden mij ook weinig vertellen.”

Bombrieven

Begin januari werden in het land al meerdere bombrieven aangetroffen. De meest recente werd vrijdag 10 januari gevonden, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. De brieven gingen echter nooit af. Steeds werden ze op tijd ontdekt. Sommige bedrijven kregen naast de bombrieven ook dreigbrieven binnen.

De politie denkt dat de brieven het werk zijn van een afperser, maar over de inhoud van de brieven zijn nooit mededelingen gedaan. De politie pakte de zaak groot op, maar een verdachte kwam tot nu toe niet in beeld. De bombrievenmaker leek zich echter gedeisd te houden.

Incassobureau

De eerdere bombrieven hadden een sticker van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop.

In totaal zijn er diverse waarschuwingsbrieven en bombrieven verstuurd. De bombrieven kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft.

Jumbo-afperser