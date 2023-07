Bomen illegaal gesnoeid en zelfs vergiftigd voor betere opbrengst van zonnepanelen

In het Limburgse Horst aan de Maas zijn ze helemaal klaar met bezitters van zonnepanelen die illegaal de zaag in bomen zetten om de opbrengst van hun panelen te vergroten. Steeds vaker slaan ze toe, bomen worden zelfs vergiftigd. Wie straks nog zo ver gaat, kan een stevige schadeclaim verwachten.

Het aantal meldingen van illegale bomensnoei groeit in Horst aan de Maas. En de gemeente heeft in de smiezen waar dat door komt: in veel gevallen zijn in de buurt net zonnepanelen geplaatst. Dat bomen zelfs vergiftigd worden, is voor de gemeente niet te verkroppen. Het belang van de boom gaat voor, maakt Horst aan de Maas nu duidelijk.

Wie een zonnepaneel wil aanbrengen moet eerst kijken of een boom in de buurt staat en welk effect dat op de panelen heeft - ook als die in de toekomst groeit. ‘Als blijkt dat door de aanwezigheid van bomen het te behalen rendement onvoldoende is, zal men zelfstandig de afweging moeten maken of plaatsing van zonnepanelen wel zinvol is.’

Schadeclaim

Niet alleen in Horst aan de Maas hebben sommige (ambiërende) eigenaren van zonnepanelen een moeilijke verhouding met het groen in hun buurt. Neem Jan Ettema uit Apeldoorn, die de verduurzaming van zijn jaren 30 woning wilde vervolmaken met de plaatsing van zonnepanelen. Een hele rij bomen zorgt echter voor zoveel schaduw, dat het plaatsen niet rendabel is. En in Boxmeer vreesden sommige bewoners de komst van een stel grote zuileiken: zou de schaduw hun opbrengst niet verstieren?

Maar in Horst aan de Maas zijn ze duidelijk: wie om zo'n reden zelf de zaag - of erger - hanteert, kan op een stevige schadeclaim rekenen. Een taxateur bepaalt de hoogte, door te kijken naar de waarde van de boom en hoeveel het kost die te vervangen. Bovenop dat bedrag komen de taxatiekosten.

