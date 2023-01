Boosheid bij politie om optreden Simons en Roethof in Op1: 'Wij zijn met hen voorlopig klaar’

ophef om taserBinnen de nationale politie is veel boosheid en onbegrip over het ‘extreem eenzijdige’ beeld dat Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) en advocaat Gerald Roethof schetsen rond de inzet van het stroomstootwapen in Nederland. De twee schoven gisteravond aan bij actualiteitenprogramma Op1 naar aanleiding van een fatale arrestatie in de Verenigde Staten. ,,Het slaat nergens op dat de VS en Nederland zomaar met elkaar worden vergeleken.”

Aan tafel werd gesproken over de 31-jarige Keenan Anderson, een zwarte man die begin deze maand na een arrestatie om het leven is gekomen. Dat gebeurde nadat een agent een stroomstootwapen tegen hem had ingezet, voor een periode van 30 seconden en terwijl hij al op de grond lag. Zijn dood krijgt in de VS extra aandacht omdat Anderson de neef was van Patrisse Cullors, medeoprichtster van de internationale beweging Black Lives Matter.

Discussie losgebarsten

De discussie over politiegeweld is door het incident opnieuw losgebarsten. Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) en advocaat Gerald Roethof vrezen dat agenten - ook in Nederland - te snel naar het wapen grijpen. ,,Als iemand zich aan een arrestatie onttrekt, dan mag je al een taser gebruiken. De grens is héél erg laag”, zegt Roethof.

Volgens Simons wordt het wapen ingezet op momenten waarbij er normaal gesproken ‘niet eens sprake zou zijn van de inzet van een vuurwapen’. ,,Het is dus geen vervanging van het vuurwapen, maar iets dat je sneller gaat gebruiken.”

‘Onaanvaardbare gezondheidsrisico’s’

Na een testfase behoort het stroomstootwapen sinds januari 2022 tot de wapenuitrusting van Nederlandse agenten. Het wapen vuurt stroomdraden af waardoor iemand tijdelijk zijn spieren niet kan bewegen. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft zich uitgesproken tegen deze methode, omdat dit ‘onaanvaardbare gezondheidsrisico’s’ met zich mee zou brengen.

In de helft van de gevallen dat het wapen wordt gebruikt, gaat het om mensen met psychische problemen, zegt Roethof. ,,Mensen die niet helemaal gezond zijn, met onderliggende gezondheidsproblemen. Bij deze mensen kun je sneller medische problemen zoals een hartaanval verwachten.”

Het argument dat het in veel gevallen de-escalerend werkt schuift Simons van tafel. ,,Ja, als je iemand naar de grond werkt dan is de situatie gede-escaleerd. Maar de betrokken persoon merkt daar niets van.”

Boosheid bij politie

De politie heeft gisteravond met verbazing naar het item gekeken. ,,Het is zó ongenuanceerd, zó plat”, verzucht ACP-voorzitter Wim Groeneweg. ,,Het stroomstootwapen wordt hier op basis van een Amerikaans fragment geridiculiseerd tot een middel dat wij zomaar klakkeloos zouden gebruiken. Maar zo passen wij dat in ons land helemaal niet toe. De vergelijking slaat nergens op.”

In het eerste half jaar sinds de invoering hebben Nederlandse agenten 1730 keer het stroomstootwapen ingezet. In 1279 van deze gevallen was slechts dreigen om de taser te gebruiken voldoende, 451 keer is daadwerkelijk stroom afgegeven. In veel van die situaties is erger leed voorkomen, zegt Groeneweg. ,,Dat wordt aan tafel voor het gemak even vergeten. Onze politiemensen zijn buitengewoon goed getraind op het gebruik van dit middel.”

Onterechte vergelijking

De agent die de taser op Anderson gebruikte, zou in Nederland ‘een groot probleem’ hebben, zegt Groeneweg. ,,Wij hebben hier een heel andere cultuur als het gaat om wapens. Het slaat nergens op om de situatie met hier te vergelijken.” Xander Simonis van politiebond ANPV windt zich er ‘enorm over op’. ,,Dit item is alleen maar bedoeld om de politie zwart te maken. Het is heel makkelijk praten als je nooit met je poten in de klei staat. Je zult er maar staan: bij iemand die volledig doordraait of met een mes op je af komt. Met Simons en Roethof zijn wij voorlopig wel even klaar.”

Op 1 juli 2022 overleed een man in Franeker nadat hij was getaserd door agenten. Volgens de politie, die uitrukte na een verzoek om ondersteuning bij hulpverlening, had de man zich hevig verzet en zagen agenten zich genoodzaakt pepperspray en het stroomstootwapen te gebruiken. Later bleek er geen verband te zijn tussen het overlijden en het optreden van de politie. ,,Maar in de uitzending werd daar wel weer over gesproken, en daarmee is het zaadje weer geplant”, verzucht Simonis.

De politiebonden hadden graag aan tafel gezeten om ‘het hele verhaal’ te vertellen. Op1 laat weten dat daar bewust niet voor is gekozen. ,,Het geluid van de Nederlandse politie hebben we aan bod laten komen door middel van een uitlegvideo van de politie zelf en de presentatie heeft een aantal van de door de politie en in de politiek gebezigde argumenten voorgelegd aan Sylvana Simons en Gerald Roethof.”

Zelfverzekerder de straat op

Agenten zijn ondertussen ‘zeer positief’ over het stroomstootwapen. Dankzij hun taser gaan ze zelfverzekerder de straat op en grijpen daadkrachtiger in om gewelddadige mensen onder controle te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van de Politieacademie. ,,De taser blijft een ingrijpend geweldsmiddel”, waarschuwde onderzoeker Otto Adang afgelopen zomer op deze site. ,,Het moet terughoudend worden ingezet. De stroomstoot veroorzaakt veel pijn, mensen raken kortstondig verlamd en dat geeft grote risico’s voor kwetsbare personen.”

Vanaf 2017 uitgebreid is proefgedraaid met het stroomstootwapen, in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam. Inmiddels wordt er overal druk getraind. De gele Taser X2 vuurt pijltjes met stroomdraden af, maar kan ook direct een stroomstoot geven. Zo’n 17.000 politiemedewerkers gaan gebruikmaken van het nieuwe wapen op momenten dat pepperspray of een wapenstok niet effectief is en het trekken van een vuurwapen niet wenselijk is.

De inzet van stroomstootwapens wordt de komende drie jaar gevolgd door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en de GGD Amsterdam.

