Bordelen mogen weer open: ‘De komende dagen wordt het druk met mannen die op ontploffen staan’

Bewoners schudden in bed door enorme knal: ‘Ik dacht: een aanslag, een aardbeving’

15:01 ,,Ik dacht echt: dit is een aanslag. Een handgranaat, overval; van alles gaat er door je heen.’’ Willemijn Bouts is maandagochtend nog beduusd. De dreun van de plofkraak bij het Apeldoorns station, afgelopen nacht, was enorm.